Сломанный терминал толкнул орловца на преступление

2.12.2021 | 7:00 Закон и порядок, Новости

Житель Свердловского района обчистил банковскую карту своего знакомого.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении жителя райцентра  Змиевка, совершившего кражу денежных средств. В ходе разбирательства было установлено, что изначально он не замышлял ничего криминального. Однако роковую роль сыграла техническая поломка. Как пояснили в суде, жертвой преступника стал его давнишний приятель.

Последний не раз наведывался к подсудимому в гости. Мужчина настолько доверял своему приятелю, что посылал его в магазин за продуктами и при этом вручал ему свою банковскую карту, чтобы было, чем расплатиться. Соответственно, он сообщил приятелю и пин-код от своей карты. В марте 2021 года потерпевший вновь гостил в доме подсудимого и вновь вручил тому свою карту и отправил его в магазин за продуктами и спиртным.

Все шло по привычному сценарию до тех пор, пока подсудимый не добрался до кассы. Расплатиться он не смог, так как на кассе сломался платежный терминал, а наличных у покупателя не было. Тогда он решил сходить к банкомату и снять наличные. Как следует из материалов дела, именно возле банкомата у подсудимого «внезапно возник умысел, направленный на незаконное обогащение». Зная пин-код банковской карты, орловец снял 40 тысяч рублей и присвоил их себе.

Его действия суд квалифицировал по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и в содеянном раскаялся. Учитывая это, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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