Орловец избил палкой прохожего за порванный карман

Необычное уголовное дело рассмотрел суд в Орле.

Решение по уголовному делу вынес Северный районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, который ранее проблем с законом не имел, а в суде представил только положительные характеристики на себя. Тем не менее, он был признан виновным в том, что во дворе многоквартирного дома поздним вечером избил палкой прохожего. Произошло это в январе 2021 года. В процессе приняло участие множество свидетелей, но ни они, ни потерпевший так и не смогли назвать причину конфликта. Сделал это только сам потерпевший.

Он заявил, что со своей жертвой лично не знаком. Однако, по его словам, данный гражданин проживает с ним в одном доме, часто выпивает. А в пьяном виде придирается к нему на улице и «лезет драться». Вот и в тот вечер, когда подсудимый возвращался домой из магазина, ему повстречался этот же гражданин, вновь находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвый мужчина начал провоцировать его на конфликт и порвал ему карман куртки.

По словам подсудимого, это его сильно разозлило. Он сбегал к подъезду и схватил лежавшую на земле палку, которую он в суде называл штакетником. Затем этим штакетником нанес потерпевшему два удара и ушел домой. На следующий день ему позвонили из полиции и попросили прийти для разбирательства. У потерпевшего оказалось свое видение. По его словам, в тот день он выпил всего пару банок пива, а на улице в поздний час оказался потому, что возвращался домой из гостей.

В какой-то момент он услышал шум, обернулся и увидел, что из подъезда выбежал подсудимый с битой в руках и бросился на него. Со слов потерпевшего, он получил чуть ли не десяток ударов «битой» по голове, а раны в больнице ему «зашивали до четырех часов утра». Также, по его мнению, причин избиения не было никаких. Поэтому все произошедшее стало для него огромной неожиданностью.

Суд тщательно изучил представленные доказательства и показания свидетелей и пришел к выводу, что подсудимый лукавит. По мнению суда, столь малозначительный повод, как порванный карман, не мог спровоцировать такую реакцию. В результате причиной избиения были названы хулиганские побуждения. «Биты» найти не удалось, а версия о «штакетнике» получила свое подтверждение. Сколько было нанесено ударов, тоже точно установить не удалось, но известно, что у потерпевшего была сломана рука. Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»