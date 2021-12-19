В кладбища Орла вложат 7,5 миллиона рублей

Деньги получит победитель тендера, объявленного мэрией.

Администрация города Орла издала извещение о проведении тендера на право оказания услуг по содержанию кладбищ и воинских захоронений. Цена контракта установлена в размере 7,5 миллиона рублей. Средства поступят из муниципального бюджета транзитом через муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Последнее выступает в роли заказчика при проведении тендера. С победителем заключат контракт, который будет действовать до середины 2022 года.

Перечень кладбищ и воинских захоронений, подлежащих уборке, оказался довольно обширным. Так, в него включены Наугорское, Историко-мемориальное, Троицкое, Крестительское, Лужковское, Афанасьевское, Иоанно-Богословское и Лепешкинское кладбища. Кроме того, подрядчик будет обязан следить за содержанием могилы польских революционеров, братской могилы двух неизвестных солдат и поклонного креста на Наугорке, братской могилы расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей в Медведевском лесу, братской могилой советских воинов на территории завода «Дормаш» и др.

Содержание кладбищ и воинских захоронений включает в себя и довольно внушительный перечень услуг. Например, он предусматривает проведение механизированной и ручной уборки проездов, пешеходных дорожек и других мест общего пользования от снега при высоте снежного покрова более 10 см. Предусмотрена посыпка песком проездов и пешеходных дорожек, а также уборка пяти общественных туалетов, расположенных на городских кладбищах, покос травы, грейдирование, засыпка ям, расчистка площадей от мелколесья и другое.

Напомним, что в Орле довольно часто слышатся претензии к работам по содержанию кладбищ. Горожане жалуются на то, что погосты, порой, «зарастают мусором» и превращаются в свалки. Недавно свое собственное расследование провели депутаты горсовета, которые лично убедились в том, что назвать содержание орловских кладбищ идеальным невозможно. Кстати, согласно требованиям контракта, подрядчик будет обязан каждую пятницу предоставлять заказчику отчеты о выполненных работах, вести журнал этих работ, а также их фотофиксацию – делать фотографии до начала работ и после них. Добавим, что предусмотрено контрактом количество уборок может быть увеличено или уменьшено по письменному требованию заказчика.

ИА «Орелград»