В кладбища Орла вложат 7,5 миллиона рублей

19.12.2021 | 10:00 Новости, Общество

Деньги получит победитель тендера, объявленного мэрией.

Администрация города Орла издала извещение о проведении тендера на право оказания услуг по содержанию кладбищ и воинских захоронений. Цена контракта установлена в размере 7,5 миллиона рублей. Средства поступят из муниципального бюджета транзитом через муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Последнее выступает в роли заказчика при проведении тендера. С победителем заключат контракт, который будет действовать до середины 2022 года.

Перечень кладбищ и воинских захоронений, подлежащих уборке, оказался довольно обширным. Так, в него включены Наугорское, Историко-мемориальное, Троицкое, Крестительское, Лужковское, Афанасьевское, Иоанно-Богословское и Лепешкинское кладбища. Кроме того, подрядчик будет обязан следить за содержанием могилы польских революционеров, братской могилы двух неизвестных солдат и поклонного креста на Наугорке,  братской могилы расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей в Медведевском лесу, братской могилой советских воинов на  территории завода «Дормаш» и др.

Содержание кладбищ и воинских захоронений включает в себя и довольно внушительный перечень услуг. Например, он предусматривает проведение механизированной и ручной уборки проездов, пешеходных дорожек и других мест общего пользования от  снега при высоте снежного покрова более 10 см. Предусмотрена посыпка песком проездов и пешеходных дорожек, а также уборка пяти общественных туалетов,  расположенных на городских  кладбищах, покос травы, грейдирование, засыпка ям, расчистка площадей от мелколесья и другое.

Напомним, что в Орле довольно часто слышатся претензии к работам по содержанию кладбищ. Горожане жалуются на то, что погосты, порой, «зарастают мусором» и превращаются в свалки. Недавно свое собственное расследование провели депутаты горсовета, которые лично убедились в том, что назвать содержание орловских кладбищ идеальным невозможно. Кстати, согласно требованиям контракта, подрядчик будет обязан каждую пятницу предоставлять заказчику отчеты о выполненных работах, вести журнал этих  работ, а также их фотофиксацию – делать фотографии до начала работ и после них. Добавим, что предусмотрено контрактом количество уборок может быть увеличено или уменьшено по письменному требованию заказчика.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования