Ситуация с залегощенскими школьниками дошла до Клычкова

21.12.2021 | 7:00 Новости, Политика

При этом, о ремонте жизненно необходимой дороги речь не идет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков из СМИ узнал о том, что часть школьников Залегощенского района перестали посещать учебные занятия в очном формате.

Несколькими днями ранее «Орелград» писал, что по информации бывшего зампреда облсовета Валентины Остроушко многие дети больше не посещают школьные занятия из-за ухудшения погодных условий. Наступившая зима поставила под вопрос право граждан на получение образования из-за старой больной проблемы — аварийного состояния местной дороги.

По сообщениям орловских СМИ, эта тема обсуждалась вчера на заседании регионального правительства.

«Это что за приказ такой, когда детей без учёбы оставляют?», — удивился головотяпству чиновников Клычков.

«Приказ уже отменён, и с 16 декабря школьные маршруты работают. Готовим для СМИ опровержение», — бодро отчиталась о проведённой работе Крымова.

Клычков рекомендовал в дальнейшем согласовывать с вышестоящими чиновниками подобные «приказы». Иначе департамент образования будет работать в основном на подготовку «опровержений», — пересказывает обсуждение вопроса издание «Орелтаймс».

Отметим, что о причине срыва занятий, то есть — об аварийном состоянии необходимой дороги, равно как и о безопасности передвижения детей после отмены приказа, речь до сих пор не идет.

ИА «Орелград»

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