Орловский облсуд постановил взять под стражу директора ЖЭУ-29

Ранее суд нижестоящей инстанции оставил подозреваемого на свободе.

Орловский областной суд после вмешательства прокуратуры постановил взять под стражу директора ООО «Жилищный эксплуатационный участок – 29» Сергея Ковынева, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «растрата».

Ранее районный суд установил меру пресечения в виде запрета определенных действий, что категорически не устроило прокуратуру. После обжалования решения вышестоящий суд счел аргументы прокуратуры весомыми.

Ранее «Орелград» сообщал, что директора управляющей компании второй раз за несколько лет уличили в схожих преступлениях — он собирал с жильцов деньги за коммунальные услуги, но не перечислял их ресурсоснабжающим организациям. Первый раз Ковынев легко отделался, попав под амнистию. Вероятно, нужные выводы не были сделаны, и на этот раз его подозревают в причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям на сумму более 20 миллионов рублей.

ИА «Орелград»