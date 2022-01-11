В Орловской области льготник умер, не дождавшись бесплатных лекарств

Трагический случай произошел в Свердловском районе региона.

Свердловский районный суд Орловской области восстановил права десятков местных жителей на бесплатное получение лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба суда. Однако не все льготники дожили до вынесения решения. Согласно приведенным данным, только в декабре 2021 года указанным районным судом было рассмотрено 76 дел по искам прокуроров, которые выступили в защиту прав льготников. Последние имеют право на получение лекарств полностью за счет государства или с 50-процентной скидкой.

В суды прокуроры обращаются потому, что чиновники фактически оставляют льготников без своевременного обеспечения необходимыми им препаратами. О том, насколько это важно, как раз и говорит статистика райсуда. Согласно ей, из 76 указанных дел в декабре 2021 года исковые требования в той или иной степени были удовлетворены по 75 делам. А одно производство было «прекращено в связи со смертью лица, в интересах которого прокурором был подан иск».

Иными словами, льготник умер, так и не дождавшись положенного ему препарата. Таким образом, права граждан по данной категории дел были восстановлены в 98 процентах случаях. В пресс-службе суда подчеркивают, что в связи с ненадлежащим исполнением департаментом здравоохранения Орловской области данной обязанности в 2021 году возросло количество обращений прокурора в защиту интересов граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарств.

ИА «Орелград»