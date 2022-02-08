Суд отправил Муртазова и Атаева в орловское СИЗО

Потерпевший опасается за свою безопасность.

Советский районный суд принял решение об аресте известных адвокатов Муртазова и Атаева, фигурировавших в громких процессах, связанных с чеченской диаспорой.

Напомним, юристов подозревают в том, что они получили 800 тысяч рублей от одного из жителей Орла, обещав ему уладить его проблемы с законом. В реальности Муртазов и Атаев не имели возможности ни на что повлиять, поэтому уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество».

«При решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых, наряду с характером и тяжестью преступления, в совершении которого они подозреваются, суд учел данные об их личности. Атаев А.С. и Муртазов АД., являясь адвокатами и имея знания об оперативно-розыскной деятельности, смогут использовать предоставленную им свободу вопреки интересам следствия и суда, воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказать давление на потерпевшего или скрыться от органов предварительного следствия и суда.

Судом учтено наличие заграничных паспортов у подозреваемых, постоянно проживающего у Атаева А.С. за пределами Российской Федерации близкого родственника, что могло бы позволить им скрыться от следствия за пределами Российской Федерации», — сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Не последнюю роль, вероятно, сыграло то, что потерпевший по делу опасается за свою безопасность. Опасается настолько, что он попросил применить к нему меры государственной защиты.

Суд счел исключительными обстоятельства дела, поэтому оставлять подозреваемых на свободе посчитал нецелесообразным. Как минимум два ближайших месяца фигуранты проведут в СИЗО.

ИА «Орелград»