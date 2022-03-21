Еще один молодой орловец получил орден Мужества посмертно

21.3.2022 | 9:00 Новости, Общество, Политика

Борис Лучин из Мценского района.

Борис Лучин стал третьим молодым уроженцем Орловской области, получившим посмертно орден Мужества.

Борис принимал участие в спецоперации на территории Украины и погиб 4 марта.

Похороны состоялись в субботу, 19 марта, во Мценском районе.

Информацию о гибели парня опубликовала группа ВК Орловского техникума агротехнологий и транспорта. В этом образовательном учреждении Лучин учился на специальности «Штукатур. Маляр. Облицовщик — плиточник».

«Борис был сильным, мужественным и, в то же время, добрым, чутким, отзывчивым человеком. Своими поступками он служил примером для однокурсников», — рассказывается в некрологе.

Чуть позже информацию подтвердила группа ВК «Знаменской Богатырской Заставы». Как оказалось, Борис был сиротой и летом 2017 года проживал именно на Заставе. Дело в том, что жилье как сироте ему еще не предоставили, а из общежития обязали съехать.

Также сообщается, что погибший был воспитанником Военно-патриотического клуба 81.

Ранее «Орелград» сообщал  о двух других молодых орловцах —  Георгии  Семинихине и Егоре Канатникове, которые также награждены орденом Мужества посмертно.

ИА «Орелград», фото группа ВК «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»

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