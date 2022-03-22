Чиновники нашли оправдание тому, что орловцы остаются без лекарств

Жителей региона оставляют без жизненно важных препаратов из-за недофинансирования.

В Орловской области в текущем году суды рассмотрели уже десятки исков к областному департаменту здравоохранения. Все эти дела связаны с обеспечением льготников лекарствами за счет бюджетных средств. Одно из таких дел рассмотрел на днях Хотынецкий районный суд, который обязал чиновников облздрава немедленно обеспечить льготника лекарственными препаратами. Этот процесс мало чем отличается от десятков других, но он показателен тем, что чиновники пытались оправдаться за то, что пациент остался без нужных ему лекарств.

Как пояснили в пресс-службе суда, подаче иска предшествовала проверка, проведенная Хотынецкой межрайонной прокуратурой. Было установлено, что местная жительница состоит на диспансерном учете в Хотынецкой ЦРБ, является инвалидом, в связи с чем включена в регистр лиц, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов по рецептам врача за счет средств федерального бюджета. Она нуждается в постоянной медикаментозной терапии, но препараты в соответствии с медицинскими показаниями ей не были выданы.

Представитель ЦРБ в судебном заседании исковые требования признал и пояснил, что препараты включены в заявку на льготное обеспечение на 2022 год. В 2021 году льготница была обеспечена только частью лекарств, в январе 2022 года лекарства за счет государства она не получала. Также представитель больницы сообщил, что Хотынецкая ЦРБ направила в департамент здравоохранения «дополнительную заявку потребности в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения сверх заявки на 2022 год, в которой отражены лекарственные препараты для истца за счет федерального бюджета».

Представитель департамента в письменных возражениях на иск указала, что закупка лекарств проводится по заявкам медицинских организаций. При этом она сослалась на норматив финансовых затрат в месяц на одного льготника за счет средств федерального бюджета, который составляет всего 929 рублей 08 копеек. «Данный норматив не позволяет департаменту обеспечить граждан в полном объеме лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, — сказано в возражениях на иск. — Законодательством не предусмотрено, что назначение медицинских изделий гражданам, имеющим право на их бесплатное получение, и оформление рецептурного бланка лечащим врачом должно осуществляться в годовой потребности гражданина в медицинских изделиях».

Словом, департамент счел требование об обращении решения суда к немедленному исполнению необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Однако суд пришел к иному выводу. Изучив материалы, он установил, что отсутствие препаратов буквально может привести к смерти льготницы, поскольку имеющееся у нее заболевание опасно для жизни. Суд удовлетворил требование прокурора и постановил обратить решение к немедленному исполнению.

ИА «Орелград»

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