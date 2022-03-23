Орловский прокурор предостерег производителей и поставщиков сахара от создания искусственного дефицита

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Накануне, 22 марта, прокурор Орловской области Алексей Тимошин провел межведомственное совещание по вопросу состояния законности в сфере ценообразования на товары первой необходимости. В ходе мероприятия он объявил производителям и поставщикам сахара о недопустимости нарушений закона.

Ранее все жители региона стали свидетелями беспрецедентного дефицита сахара в орловских магазинах. В результате ажиотажного спроса товар первой необходимости исчез из ассортимента большинства продуктовых магазинов. Там же, где продукт есть в наличии, значительно выросли цены.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокуратуре Орловской области обратить внимание на ценообразование на социально значимые товары, в том числе сахар и гречневую крупу.

«В целях защиты прав граждан, пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цены на данные виды продуктов Алексей Тимошин объявил производителям и поставщикам предостережения о недопустимости нарушений закона. Состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания находится на особом контроле органов прокуратуры региона.

В совещании приняли участие заместитель Губернатора региона по экономике и финансам Вадим Тарасов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию АПК Сергей Борзенков, руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Максим Петров, руководитель УФАС России по Орловской области Андрей Кирьянов, заместитель начальника УФСБ России по Орловской области Олег Колосов, заместитель начальника УМВД России по Орловской области – начальник полиции Виталий Власов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, председатель Орловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Руслан Хахичев, работники прокуратуры области, а также руководители организаций, осуществляющих на территории региона производство и поставку сахара — ООО «Ливны Сахар», АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», ООО «Залегощенский сахарный завод», ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский», ООО «Делос», ИП Савоськина М.А., ИП Быкова С.А., гречки – ООО «Элита-М», ООО «Сударушка», ООО «Центральная крупяная компания», а также руководители крупных торговых сетей – «Горки», «Оптовичок», АО «Орловский хлебокомбинат», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ИА «Орелград»

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