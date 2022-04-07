Экс-начальника орловского ГИБДД подозревают в покровительстве автошколе

В отношении Александра Коршунова возбудили еще одно уголовное дело.

Александра Коршунова, много лет возглавлявшего орловское УГИБДД, подозревают в совершении еще одного преступления. Об этом стало известно «Орелграду» из собственных источников.

1 апреля было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Коршунова подозревают в том, что используя свое положение, он покровительствовал одной из автошкол, ученики которой сдавали экзамены на «права» без надлежащей проверки знаний.

Ранее «Орелград» сообщал о возбуждении двух других уголовных дел в отношении Коршунова. В декабре стало известно о том, что начальник ГИБДД и двое его подчиненных занимали должности доцентов в «Школе милиции» и получали за это вознаграждение, но фактически они не проводили все предусмотренные занятия.

Позже, в феврале, уголовное дело было возбуждено за кражу бюджетных средств через двукратное завышение арендной платы за пользование офисными помещениями.

ДОПОЛНЕНИЕ.

Пресс-служба УМВД по Орловской области прокомментировала ситуацию:

«Руководством регионального УМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника ОВД, он понесет наказание в установленном законом порядке».

ИА «Орелград»

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