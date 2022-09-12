СМИ: люксовая иномарка была подарена Клычкову руководством «Щелково Агрохим»

12.9.2022 | 11:44 Важное, Новости, Политика

В настоящее время компания пытается вернуть себе крупные активы, расположенные в Орловской области.

Люксовый автомобиль Genesis G90 был подарен Андрею Клычкову высшим руководством компании «Щелково Агрохим». Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на собственный источник, близкий к ситуации.

«На Дне поля, прошедшем в регионе в июне 2022 года, сотрудники организации, по словам источника ОрелТаймс, хвалились ценным презентом в виде люксового авто за 10,5 млн рублей, «на котором теперь катается губернатор Клычков», — сообщило издание.

Напомним, сам губернатор признался, что люксовый автомобиль, появившийся у обладминистрации без проведения госзакупок, является подарком представителей бизнеса. Орловское отделение ЛДПР, которое первым обнаружило в «гараже обладминистрации» подозрительный автомобиль, предположило, что он может быть подарком «Щелково Агрохим» — именно эта компания первоначально застраховала «Генезис».

При этом, в настоящее время руководство «Щелково Агрохим» пытается вернусь себе крупные активы, расположенные в Орловской области и утраченные в результате запутанной криминальной истории.

ИА «Орелград» 

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