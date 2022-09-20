В Орле столкнулись «Волга» и мотоцикл

Авария произошла вечером 19 сентября в Северном районе.

Снимок и видео с места происшествия опубликованы в группе «Орел Мото». ДТП случилось на улице Михалицына. По словам очевидцев, мотоциклист получил травмы. В сводках чрезвычайного ведомства и автоинспекции этой аварии пока нет.

Обсуждая происшествие, орловцы отмечают, что аварий с мотоциклами за последние две недели больше, чем за весь сезон. Напомним, вечером 17 сентября на улице Раздольной «Шкода» при повороте налево сбила мотоциклиста. Вечером 15 сентября на улице Комсомольской погиб водитель «Хонды». Мужчина за рулем «Рено Логан» поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра. Вечером 12 сентября водитель «Логан», при аналогичных обстоятельствах, подставил машину на пути TTR250 на улице Металлургов. Госпитализированы водитель мотоцикла и его пассажир.

ИА «Орелград»