Руководителя для ТТП попробуют найти с помощью конкурса

Администрация города объявила конкурс на замещение вакантной должности руководителя МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», сообщает «Вечерний Орел».

Претенденты должны иметь высшее образование (техническое или инженерно-экономическое). Опыт кандидата также важен: не менее пяти лет на руководящих должностях в горэлектротранспорте. Документы принимают до 9 ноября. Их будут рассматривать до конца ноября. Вторым этапом конкурса будет собеседование, которое состоится 9 декабря в 15 часов.

Отметим, ТТП находится в печальном финансовом состоянии. В автопарке предприятия кризис настолько глубок, что автобусы почти неделю простояли из-за отсутствия топлива. Следственный комитет расследует несколько уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий. Прокуратура отметила признаки преднамеренного доведения предприятия на грань банкротства. Тем не менее, у ТТП есть шанс остаться в строю. В скором времени предприятие получит 28 низкопольных автобусов. Средства на вывод их на линию выделены областью.

ИА «Орелград»