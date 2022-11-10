У кинотеатра «Родина» появился новый собственник

Здание памятника культуры получило АО «Орелагроюг».

Сообщение о продаже бывшего кинотеатра и земли под ним появилось в июле текущего года. В ноябре издан приказ об утверждении границ и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Здание кинотеатра «Родина», 1937-1938 гг.». Они установлены на основании обращения компании «Орелагроюг», являющейся собственником здания.

Отметим, в 2019 году «Орелагроюг» выкупил здание кинотеатра «Победа» на улице Ленина. Оно построено на месте Георгиевского храма. Озвучивались планы по его возрождению. На здании бывшего кинотеатра даже появлялась табличка «вход в храм», через некоторое время ее сняли. Кинотеатр «Родина» также построен на месте культового сооружения. Там до 1933 года находилась Крестовоздвиженская церковь. В 2017 году у «Родины» появился камень, отмечающий планы по строительству часовни.

По данным издания «Коммерсантъ», «Орелагроюг» зарегистрировано в 2008 году в Орле. Уставный капитал, на май 2022 года, — 350 млн руб. Компания занимается растениеводством и животноводством. Ранее среди учредителей значились украинско-российский бизнесмен Виктор Нусенкис, Михаил Демьянов, Сергей Зрядний и Юрий Куракин и Neorus Holdings Ltd. (Британские Виргинские Острова, 49,97%). Затем собственником общества стала кипрская компания «Энлорис», ликвидированная в 2015 году. Сейчас данных о совладельцах «Орелинвестпрома» в открытых источниках нет, сообщает «Коммерсантъ».

ИА «Орелград»