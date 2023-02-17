Три орловских объекта попали в пятилетнюю госпрограмму «Строительство»

Общее финансирование около 16,75 млрд рублей.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил подготовленный Минстроем перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества. Реализация будет проводиться в рамках новой комплексной пятилетней государственной программы «Строительство». Более 1,4 трлн рублей пойдёт в регионы, указано на сайте Минстроя.

В Орловской области три объекта попали в федеральный перечень объектов капитального строительства. Их перечислили на официальной странице региона в соцсетях.

* Завершение строительства многофункционального медцентра Орловской областной клинической больницы в г. Орле.

* Развитие инфраструктуры гражданской авиации Орловской области.

* Межвузовский кампус в г. Орле на базе ОГУ им. И.С. Тургенева

По первому в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 4,3 млрд рублей, в 2024 – 985,2 млн рублей, в 2025 – 466,2 млн рублей. «Титаник» должен превратиться в ММЦ в 2025 году.

Аэропорт предварительно стоит 1,01 млрд рублей. В декабре подрядчик уже получил 404 млн рублей аванса. Теоретически в 2024 году орловцы смогут воспользоваться услугами собственного аэропорта.

Студенческий кампус на Наугорке обещают начать строить уже в текущем году. Пока стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей. Межвузовский кампус обещают построить к 2026 году.

ИА «Орелград»