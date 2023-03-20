Строить орловские «Озерки» будет микропредприятие из Белгорода

Определен подрядчик для благоустройства исторической территории.

На электронный аукцион, который проводила администрация Колпнянского района, была подана всего одна заявка. Победителем безальтернативного отбора стало ООО «СБК-ГРУПП» из Белгорода. Цена контракта равна начальной — 79 373 820 рублей. Срок исполнения контракта – 31 октября 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

На территории бывшего стадиона должны разместить детские и спортивные площадки, у воды — многоуровневый деревянный настил для рыбалки и принятия солнечных ванн. Подрядчику предстоит проложить прогулочный гравийный маршрут, велодорожки, установить малые архитектурные формы, обустроить площадки для гриля и торговли, парковку.

По данным kartoteka.ru, ООО «СБК-ГРУПП» зарегистрировано в Белгороде в 2017 году. Уставный капитал – 12,5 тыс. руб. Учредитель и директор – Сергей Бузун. Категория субъекта – микропредприятие. В настоящий момент Арбитражный суд Белгородской области рассматривает иск о взыскании с ООО «СБК-ГРУПП» 0,92 млн рублей.

Напомним, в рамках «Развития малых городов и исторических поселений» орловцы должны получить благоустройство на 520,8 млн рублей. В Кромах – «Земля вятичей», в Колпне — «Озерки», в Дмитровске – бульвар по улице Социалистической и площадь перед Храмом Дмитрия Солунского, в Болхове – «Болховкин луг», в Малоархангельске — «Бирюза», в Ливнах — «Бульвар Октябрьский», Змиевка — «Связующая нить».

ИА «Орелград»