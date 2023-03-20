Строить орловские «Озерки» будет микропредприятие из Белгорода

20.3.2023 | 11:00 Новости, Строительство

Определен подрядчик для благоустройства исторической территории.

На электронный аукцион, который проводила администрация Колпнянского района, была подана всего одна заявка. Победителем безальтернативного отбора стало ООО «СБК-ГРУПП» из Белгорода. Цена контракта равна начальной — 79 373 820 рублей. Срок исполнения контракта – 31 октября 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

На территории бывшего стадиона должны разместить детские и спортивные площадки, у воды — многоуровневый деревянный настил для рыбалки и принятия солнечных ванн. Подрядчику предстоит проложить прогулочный гравийный маршрут, велодорожки, установить малые архитектурные формы, обустроить площадки для гриля и торговли, парковку.

По данным kartoteka.ru, ООО «СБК-ГРУПП» зарегистрировано в Белгороде в 2017 году. Уставный капитал – 12,5 тыс. руб. Учредитель и директор – Сергей Бузун. Категория субъекта – микропредприятие. В настоящий момент Арбитражный суд Белгородской области рассматривает иск о взыскании с ООО «СБК-ГРУПП» 0,92 млн рублей.

Напомним, в рамках «Развития малых городов и исторических поселений»  орловцы должны получить благоустройство на 520,8 млн рублей.  В Кромах – «Земля вятичей», в Колпне — «Озерки», в Дмитровске – бульвар по улице Социалистической и площадь перед Храмом Дмитрия Солунского, в Болхове – «Болховкин луг», в Малоархангельске — «Бирюза», в Ливнах — «Бульвар Октябрьский», Змиевка — «Связующая нить».

ИА «Орелград»

 

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