«Газ Ресурс» отремонтирует несколько улиц Северного района Орла

4.4.2023 | 12:06 Новости, Строительство

Компания выиграла открытый конкурс на 26,8 млн рублей.

Предложение «Газ Ресурса» равно начальной цене. Заявки других участников отбора были меньше на миллион и более. Однако МКУ «ОМЗ» выбрал самое дорогое предложение.

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Благининой – ул. Беговая от Московского шоссе до границы города Орла, ул. Деповская. Цена — 26 800 831 рубль 29 копеек. Размер аванса — 30%. Средства должны перечислить подрядчику в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта. Окончание работ – до 30 июня 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

В минувшем году ООО «Газ Ресурс» работало на нескольких крупных объектах в Орле. На некоторых отставание по срокам было до 189 дней. За пределами областной столицы две дороги, которые ремонтировал этот подрядчик, ушли в зиму незавершенными. В этом году ООО «Газ Ресурс» будет восстанавливать дорожное полотно в Орле по улицам Полярная и Энгельса.  Общая цена контрактов — 32,7 млн рублей.

ИА «Орелград»

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