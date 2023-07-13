Орловскому губернатору пожаловались на Нижнюю Лужну

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«Больная тема» снова всплыла во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Одна из зрительниц оставила комментарий в социальных сетях под постом с «губернаторской» видеотрансляцией.

В частности, женщина заявила, что в посёлке появились новые жители, которые строят себе жилище (возможно, не имея на то законных оснований). Пользовательница высказала предположение, что это приведёт к дальнейшему обострению обстановки и новым проблемам.

Ей ответили с официального аккаунта Администрации Орловского муниципального округа: «Сегодня в 15:00 будет осуществлён выезд специалистов администрации для осуществления муниципального земельного контроля, чтобы установить законность указанной Вами постройки. О результатах муниципального земельного контроля сообщим Вам до конца следующей недели».

На этом пока что общение прекратилось. Напомним, что о Нижней Лужне заговорили в апреле этого года. Тогда, в день православной Пасхи, там произошла массовая драка. Двое её участников взяты под стражу, возбуждены уголовные дела. В посёлке побывала полиция, представитель «Федерального агентства по делам национальностей России», социальные работники.

ИА «Орелград»