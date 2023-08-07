СМИ: ВСУ попыталось атаковать нефтепровод под Орлом

Атаку осуществили с помощью дронов.

Новость сообщил телеграм-канал MASH. По его данным, обломки беспилотного летательного аппарата нашли у деревни Слободка (в 170 километрах от границы РФ с Украиной). Здесь проходит нефтепровод «Дружба».

Сообщается, что дрон – не фабричного, а кустарного производства. В то же время на корпусе сохранился серийный номер. Как показала экспертиза, размеры беспилотника составляли примерно два на три метра.

Обломки были разбросаны в радиусе трёх с половиной метров. Накануне их обнаружили местные жители. Судя по всему, он взорвался прямо в воздухе.

В Орловской области находится четыре деревни с названием Слободка (в четырёх разных муниципальных образованиях). Очевидно, речь идёт о населённом пункте в Знаменском районе. Источник сообщает, что фактически деревня является нежилой.

Ранее стало известно, что 5-го августа в Орловской области попытались поджечь военкомат.

ИА «Орелград»