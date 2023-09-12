Орловца признали виновным в сексуальном насилии над падчерицей

12.9.2023 | 15:03 Закон и порядок, Новости, Происшествия, СВО

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», приговор вынес Брянский гарнизонный военный суд.

Осужденному 36 лет. Преступление произошло в марте текущего года. До этого, с августа по ноябрь 2022-го, орловец участвовал в специальной военной операции (в качестве контрактника-добровольца).

Как сообщает источник, мужчина злоупотреблял спиртным, в том числе, и в день, когда произошло преступление. Он ударил свою 10-летнюю падчерицу, а затем совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера.

В этот момент в комнату вошла мать девочки. Она защитила дочь и вызвала полицию. В суде орловец признал вину.

ИА «Орелград»


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