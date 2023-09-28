В Орле машина сбила трёхлетнего пешехода

Мальчик госпитализирован.

Шокирующий случай произошёл сегодня около 12 часов в Северном районе Орла. Как сообщил телеканал «Первый областной», трёхлетний воспитанник детского сада сбежал из учреждения. Мальчик вышел прямо на проезжую часть Московского шоссе. Как рассказывают очевидцы, ребёнок, сбитый с толку, метался по оживлённой дороге.

В Управлении МВД по Орловской области рассказали, что мальчик попал под колеса грузового автомобиля. «Скорая помощь» доставила его в больницу.

Также в полиции подтвердили, что малолетнего ребёнка не сопровождали взрослые. В связи с этим МВД проведёт необходимую проверку.

На данной улице или рядом с ней находится несколько дошкольных образовательных учреждений. Наиболее близкие к проезжей части – детские сады №31 и №22.

Ранее стало известно, что под Орлом после ДТП госпитализировали пенсионерку.

ИА «Орелград»