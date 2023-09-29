Попавший в ДТП мальчик убежал из детсада в открытую дверь

Её забыли или не захотели запереть.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в Орле накануне. В ДТП пострадал трёхлетний мальчик, убежавший из детского сада №31.

Ранее сообщалось, что он пролез между прутьями забора. Однако эта версия не подтвердилась. Как сообщает Следственный комитет, видеокамеры зафиксировали, что ребёнок выбежал в открытую дверь железного ограждения, установленного вокруг учреждения. Почему она не была заперта – пока не понятно.

Также СУ СК РФ по Орловской области опубликовало видео с показаниями сотрудницы детского сада, которая отвечала за присутствие ребёнка в учреждении. Напомним, что в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

ИА «Орелград»