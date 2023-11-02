В Орле в ДТП пострадал ребёнок 2023 года рождения

2.11.2023 | 11:15 Новости, Происшествия

Авария произошла в Северном районе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Подробности сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области. Местом действия стал перекрёсток улиц Раздольной и Кузнецова. Всё случилось накануне в 18 часов 19 минут.

19-летний водитель ехал на «Киа Рио» со стороны улицы Бурова. Навстречу двигалась ещё одна «Киа», за рулём которой сидел 47-летний мужчина. Он пытался повернуть на улицу Кузнецова.

Машины столкнулись. Пострадал мальчик 2023-го года рождения – пассажир «Киа Рио». Он получил травмы, но был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что во Мценске женщина сбила женщину.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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