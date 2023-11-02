В Орле в ДТП пострадал ребёнок 2023 года рождения

Авария произошла в Северном районе.
Подробности сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области. Местом действия стал перекрёсток улиц Раздольной и Кузнецова. Всё случилось накануне в 18 часов 19 минут.
19-летний водитель ехал на «Киа Рио» со стороны улицы Бурова. Навстречу двигалась ещё одна «Киа», за рулём которой сидел 47-летний мужчина. Он пытался повернуть на улицу Кузнецова.
Машины столкнулись. Пострадал мальчик 2023-го года рождения – пассажир «Киа Рио». Он получил травмы, но был отпущен на амбулаторное лечение.
Ранее стало известно, что во Мценске женщина сбила женщину.
ИА «Орелград»