В Орле в ДТП пострадал ребёнок 2023 года рождения

Авария произошла в Северном районе.

Подробности сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области. Местом действия стал перекрёсток улиц Раздольной и Кузнецова. Всё случилось накануне в 18 часов 19 минут.

19-летний водитель ехал на «Киа Рио» со стороны улицы Бурова. Навстречу двигалась ещё одна «Киа», за рулём которой сидел 47-летний мужчина. Он пытался повернуть на улицу Кузнецова.

Машины столкнулись. Пострадал мальчик 2023-го года рождения – пассажир «Киа Рио». Он получил травмы, но был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что во Мценске женщина сбила женщину.

ИА «Орелград»