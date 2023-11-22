В Орловской области сбили двоих девочек-пешеходов

22.11.2023 | 13:15 Новости, Происшествия

Об этом сообщили в ГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области.

Первая авария произошла накануне в полдень в Орле в микрорайоне «Алроса». 35-летний мужчина поворачивал на «Форде Куга» с улицы Полковника Старинова на улицу Зеленина. Перекрёсток не был оборудован светофором.

В этот момент 9-летняя девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Автомобиль наехал на ребёнка.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение», – рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Ещё один случай произошёл в 17 часов 25 минут во Мценске. 39-летний мужчина ехал на «Ниве Шевроле» по местной улице Тургенева (со стороны улицы Калинина в сторону улицы Мира). Машина наехала на 13-летнюю девочку.

Известно, что несовершеннолетний пешеход переходил проезжую часть по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора. Госпитализация тоже не потребовалась.

Ранее ГИБДД сообщила, что под Орлом женщина врезалась в КАМАЗ.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области.

ИА «Орелград»


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