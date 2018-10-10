СК хочет арестовать водителя троллейбуса. Маршрутчику «дадут оценку»

Расследование трагедии на остановке «Дворец спорта» продолжается

Следственный комитет намерен добиться ареста женщины, которая была за рулем троллейбуса, сбившего насмерть трех человек днем во вторник на улице Полесской. Об этом сообщили в ведомстве.

Днем 9 октября на остановке «Дворец спорта» троллейбус сбил пять человек, трое из которых скончались. Инцидент попал на видео.

пять человек, трое из которых скончались. Инцидент на видео. Электротранспорт наехал на пассажиров маршрутки, которые заходили и выходили из нее. Водитель автобуса остановился во втором ряду, не приближаясь к тротуару, и открыл двери.

Водитель троллейбуса рассказала, что в момент, когда он поехал, «что-то щелкнуло», и педаль залипла. Власти объявили тотальную проверку городского транспорта.

Следствие решило ходатайствовать об аресте женщины после первых результатов расследования. Маршрутчик, который высадил пассажиров во втором ряду и подставил их под удар троллейбуса, пока не фигурирует в уголовном деле. Его действиям «дадут объективную оценку», заявили в СК. Ранее и он, и водитель троллейбуса были допрошены.

Сейчас СК расследует два уголовных дела – об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей, и о нарушении правил дорожного движения. Уже изъяты документы в ТТП и назначен ряд судебных экспертиз. Фигурантами могут стать и должностные лица муниципального предприятия, допустили в ведомстве.

ИА «Орелград»