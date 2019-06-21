Музалевский прокомментировал итоги «Прямой линии» с Путиным

Спикер облсовета заявил, что главная задача для власти – развитие национальных проектов

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский прокомментировал итоги «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Прямая линия» — это возможность для каждого жителя нашей страны рассказать о своих проблемах главе государства, задать интересующий вопрос. Безусловно, людей волнует уровень заработной платы, пенсий, пособий по уходу за детьми, развитие здравоохранения и образования, благоустройство территорий, поддержка промышленности и сельского хозяйства, экономический рост, безопасность нашей страны», — приводит слова спикера пресс-служба облсовета.

Музалевский обратил внимание, что президент принял несколько важных для Орловской области решений прямо во время диалога. В частности, Путин заявил о поддержки фермеров, строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, переезде специалистов на работу в село.

«Ну а главная задача сегодня — реализация национальных проектов, вокруг которых, как подчеркнул глава государства, строится вся наша работа. Мы должны стремиться к достижению поставленной цели, о которой сказал Владимир Владимирович Путин: поставить экономику на новые рельсы и повысить уровень жизнь наших граждан», — заключил Музалевский.

Напомним, в эфире прозвучали две жалобы из Орловской области. Они поступили от учительницы и работников скорой помощи, которые пожаловались на низкие зарплаты. По обоим случаям проверку проводит Следственный комитет. Жалобу педагога также рассматривают прокуратура и «Единая Россия».

ИА «Орелград»