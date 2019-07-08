«Адекватный, нормальный, но не местный». Коновалов рассказал о кандидате «Родины» на выборах в Госдуму

В ближайшее время о Сергее Кузнецове «узнают все», уверен депутат

Как уже рассказывал «Орелград», партия «Родина» на выходных определилась с кандидатом в депутаты Госдумы от Орловской области. Им стал некто Сергей Кузнецов, совершенно неизвестный в Орле политик.

Наше издание спросило у лидера регионального отделения «Родины», депутата горсовета Игоря Коновалова, известно ли ему что-либо о Кузнецове.

— Он из Москвы. Мы с ним встречались, общались. 39 лет ему. Работает генеральным директором компании, которая занимается поставками лекарств по госзакупкам. Адекватный, нормальный, но не местный, к сожалению, — ответил Коновалов.

— Руководство «Родины» не объяснило, почему выдвигает не местного кандидата?

— Нет. Не могу [это] прокомментировать. Мы общались… Но не могу прокомментировать. Все очень сложно, — сказал депутат.

Коновалов добавил, что реготделение «Родины» будет поддерживать Кузнецова. В ближайшее время «все узнают и увидят» кандидата, он будет вести предвыборную кампанию в Орловской области, сказал депутат.

При этом Коновалов согласился с мыслью, что в Орловской области традиционно не любят неместных политиков или кандидатов.

— Это логично, наверное, по большому счету – люди хотят понимать, за кого отдают свой голос и что этот человек из себя представляет. Ну, будем надеяться, что наш кандидат от партии «Родина» в кратчайшие сроки заявит о себе и покажет себя с положительной стороны. И расскажет, что он может сделать на благо граждан Орловщины, — заключил Коновалов.

Депутат не вспомнил название компании, которую возглавляет Сергей Кузнецов. «Орелград» выяснил, что полный тезка кандидата от «Родины» является генеральным директором ООО «ФК Продвижение», зарегистрированного в августе 2015 года в Подмосковье. Фирма занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

За время существования она участвовала в 268 госконтрактах на сумму более 7 млрд рублей. Самый частый ее клиент – Агентство по закупкам департамента здравоохранения Москвы (6,4 млрд рублей). Еще на 562 млн лекарств купил сам депздрав.

В нынешнем созыве Госдумы «Родина» имеет только одного представителя — лидера партии Алексея Журавлева.

Ранее о намерении участвовать в выборах депутата Госдумы от Орловской области заявили депутаты горсовета Орла Ольга Пилипенко («Единая Россия») и Иван Дынкович (КПРФ), а также активистка Марина Прокофьева (самовыдвижение).

«Яблоко» выдвинуло бизнесмена Валерия Чудо, «Справедливая Россия» — лидера реготделения Руслана Перелыгина, ЛДПР – координатора реготделения Романа Неверова.

ИА «Орелград»