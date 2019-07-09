Виталий Рыбаков очутился в списке Forbes

Журнал составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников

Депутат орловского облсовета Виталий Рыбаков занял 71-е место в рейтинге «Власть и деньги», составленном журналом Forbes. В списке перечислены самые богатые депутаты и чиновники России.

Доход семьи Рыбакова составляет 226,39 млн рублей, при этом сам депутат заработал только 2,21 млн рублей. В собственности у Рыбакова есть 125 объектов недвижимости – по этому показателю он вошел в топ-10, заняв восьмое место.

Самым богатым российским госслужащим стал депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов. Его доход оценивается почти в 10 млрд рублей. На втором месте челябинский депутат Константин Струков (4,5 млрд), на третьем – белгородец Сергей Гусев (2,84 млрд).

ИА «Орелград»

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