Клычков очень не хотел, но все же осудил хамство Лежнева

Тему поведения советника поднял ведущий телеканала ОТР
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире телеканала ОТР был вынужден осудить поведение своего советника Сергея Лежнева и его хамское общение с жителями.
Ведущие обсудили скандальный проект благоустройства сквера Ермолова. Напомним, Клычков настаивает на строительстве там фонтана, но жители Орла выступают против. Эксперт ЮНЕСКО Светлана Свеженцева устроила одиночный пикет возле обладминистрации. Лежнев вышел к ней и начал хамить. Это видео ведущие показали Клычкову.
Клычков ответил, что инициировал общественное обсуждение прямо в сквере Ермолова.
— Вы с ними так же разговаривали, как и Лежнев? — спросил ведущий.
— Ну, Сергей Владимирович… В данном случае я его здесь абсолютно не поддерживаю и не считаю, что правильно так разговаривать. Но иногда бывают, конечно… Легко выложить. Я повторюсь, что не поддерживаю. Чиновник все-таки должен определенную деликатность соблюдать, — ответил Клычков.
— Но это ваш друг, я правильно понимаю? Он с вами приехал.
— Вы знаете, тот, кто приезжает – это друг. Сергей Владимирович – человек, который приехал и на протяжении длительного промежутка времени активно работает, помогает, старается, развивается и выполняет должность советника по тем вопросам, которые в его компетенции включены, — заключил губернатор.
Напомним случаи хамского поведения Лежнева в Орловской области:
- назвал орловскую журналистику «хренью»;
- солгал о встречах с главными редакторами орловских СМИ;
- хвалился совместным ведением быта с врио губернатора;
- обвинял журналистов в вымогательстве;
- в сети появлялась информация об его отчислении из милицейского вуза за нарушение режима;
- был замечен в плагиате публикаций;
- споря с орловцем в сети о вояже Клычкова в Петербург на частном самолете, назвал оппонента «упырем» и «лошарой»;
- рассказывал, как за вечер выпить и выкурить половину прожиточного минимума в Орловской области;
- в ответ на критику ремонта улицы Васильевской назвал орловцев «навозными жуками»;
- предлагал оппозиции справить нужду ему под дверь;
- говорил «Гражданам Орла»: «В аду вас будут ждать ваши проекты»;
- называл их же слабоумными.
ИА «Орелград»