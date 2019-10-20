Клычков очень не хотел, но все же осудил хамство Лежнева

Тему поведения советника поднял ведущий телеканала ОТР

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире телеканала ОТР был вынужден осудить поведение своего советника Сергея Лежнева и его хамское общение с жителями.

Ведущие обсудили скандальный проект благоустройства сквера Ермолова. Напомним, Клычков настаивает на строительстве там фонтана, но жители Орла выступают против. Эксперт ЮНЕСКО Светлана Свеженцева устроила одиночный пикет возле обладминистрации. Лежнев вышел к ней и начал хамить. Это видео ведущие показали Клычкову.

Клычков ответил, что инициировал общественное обсуждение прямо в сквере Ермолова.

— Вы с ними так же разговаривали, как и Лежнев? — спросил ведущий.

— Ну, Сергей Владимирович… В данном случае я его здесь абсолютно не поддерживаю и не считаю, что правильно так разговаривать. Но иногда бывают, конечно… Легко выложить. Я повторюсь, что не поддерживаю. Чиновник все-таки должен определенную деликатность соблюдать, — ответил Клычков.

— Но это ваш друг, я правильно понимаю? Он с вами приехал.

— Вы знаете, тот, кто приезжает – это друг. Сергей Владимирович – человек, который приехал и на протяжении длительного промежутка времени активно работает, помогает, старается, развивается и выполняет должность советника по тем вопросам, которые в его компетенции включены, — заключил губернатор.

Напомним случаи хамского поведения Лежнева в Орловской области:

назвал орловскую журналистику «хренью»;

солгал о встречах с главными редакторами орловских СМИ;

хвалился совместным ведением быта с врио губернатора;

обвинял журналистов в вымогательстве;

в сети появлялась информация об его отчислении из милицейского вуза за нарушение режима;

был замечен в плагиате публикаций;

споря с орловцем в сети о вояже Клычкова в Петербург на частном самолете, назвал оппонента «упырем» и «лошарой»;

рассказывал, как за вечер выпить и выкурить половину прожиточного минимума в Орловской области;

в ответ на критику ремонта улицы Васильевской назвал орловцев «навозными жуками»;

предлагал оппозиции справить нужду ему под дверь;

говорил «Гражданам Орла»: «В аду вас будут ждать ваши проекты»;

называл их же слабоумными.

ИА «Орелград»