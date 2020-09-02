Экс-сотрудника орловского МУП РОУ будут судить за мошенничество

Изначально его обвинили в посредничестве во взятке.

Следственный комитет в Орловской области передал в суд уголовное дело Александра Арбузова. Бывшего руководителя торгового комплекса МУП «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла» обвиняют в покушении на мошенничество.

По версии следствия, 17 февраля 2020 года Арбузов получил от местной жительницы 50 000 рублей. Женщина хотела на эти деньги «купить» место на кладбище. Арбузов якобы должен был передать эту сумму начальнику отдела контроля за кладбищами УКХ Александру Фролову. Но следователи установили, что на самом деле Арбузов решил оставить деньги себе. Правда, довести преступный умысел до конца не смог, так как его задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным первым заместителем прокурора Орловской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе регионального СК.

Как уже писал «Орелград», изначально Арбузову предъявили обвинение в посредничестве во взятке. Минимальное наказание по этой статье УК – от 1 до 2 миллионов рублей, при условии, что преступление совершено группой лиц. А по статье о мошенничестве – до 300 тысяч.

Напомним, Арбузова и Фролова задержали в один день. По версии следователя, чиновник УКХ получил взятку в сумме 20 тысяч рублей за предоставление участка для захоронения на Наугорском кладбище. Во втором случае он же якобы должен был получить взятку в сумме 50 тысяч рублей через посредника, в котором следствие видит Арбузова. Деньги предназначались за предоставление участка для захоронения.

ИА «Орелград»