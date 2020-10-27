Мэром Орла со скандалом избран Юрий Парахин

Горсовет утвердил его кандидатуру, не преподнеся никаких сюрпризов.

Сегодня, 27 октября в Орле состоялась сессия горсовета, на которой депутаты избрали мэра города. Как и ожидалось, им стал глава Орловского района Юрий Парахин.

На сессии депутатам пришлось заслушать программы развития Орла от Парахина и его спойлера, главы регионального ОНФ Владимира Филонова. В своем выступлении Парахин в принципе не сказал ничего нового. Прозвучали общие фразы о «выгодном географическом расположении» Орла, о необходимости стабилизировать финансовое положение к 2023 году, вскользь упомянул перспективы промышленности на примере заводов «Дормаш» и «Химмаш» и т.п.

Среди прочего Парахин выдал простую формулу пополнения бюджета. Оказывается, чтобы в казне было больше доходов, надо активнее собирать налоги. Тут будущему мэру приготовили подарок — возможно, городу после долгих лет увещеваний вернут долю в 15% НДФЛ. Таким образом казна в среднем будет получать на 700 млн в год больше. Без всяких прямых усилий со стороны Парахина.

Еще одна болевая точка, которую отметил новоизбранный мэр, — низкая зарплата работников муниципального транспорта. Но и тут уже случилось «чудо»: за несколько часов до сессии горсовета глава ТТП Митин пообещал поднять зарплату водителей.

Говоря о развитии города и перспективах его процветания, в своей программе новый мэр обозначил сам себе «срок выполнения – постоянно».

Обсуждение кандидатов в мэры и их программ продолжалось около 2,5 часов. Депутаты горсовета имели право задать интересующие вопросы. Впрочем, острых дебатов, разумеется, не было. Лишь Игорь Рыбаков прямо назвал происходящее «спектаклем», а его брат и коллега Виталий Рыбаков уточнил, что «нас втягивают в сказку». В итоге фракция «Справедливой России» и самовыдвиженцы покинули заседание горсовета в знак протеста.

За кандидатуру Владимира Филонова не проголосовал ни один депутат.

О том, что Парахин станет мэром Орла, в городе говорили давно – его кандидатуру якобы лоббирует губернатор Андрей Клычков. Это косвенно подтверждает пост с описанием заслуг Парахина, который опубликовал скандальный советник главы региона Сергей Лежнев.

ИА «Орелград»