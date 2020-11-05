Жительницу Орла будут судить за махинации с деньгами дольщиков

Она действовала не одна, но ее предполагаемый подельник до суда не дожил.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по делу о махинациях с деньгами дольщиков в ЖК «Солнечный». В поселке Образцово Орловского района до сих пор стоят 4 недостроенных дома, за квартиры в которых дольщики оплатили миллионы рублей.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, жительницу Орла будут судить по статьям о мошенничестве, легализации преступных доходов, а также за создание юрлица через подставных лиц.

По версии следствия, преступную схему провернули двое граждан. В отношении одного из них уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, отметили в ведомстве.

Злоумышленники с помощью некоего подставного лица создали ООО «Проспект». И потом уже от имени этой фирмы с марта 2018 г. по март 2019 г. заключали договоры долевого участия в строительстве.

— В соответствии с условиями договоров они должны были построить 4 многоквартирных дома в микрорайоне «Солнечный» д. Образцово Орловского района. При этом взятые на себя обязательства перед гражданами злоумышленники не выполнили, привлеченные денежные средства похитили. До настоящего времени многоквартирные жилые дома не построены, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Ущерб 11 дольщикам оценивают в 16,4 млн рублей.

Также сообщается, что обвиняемая успела легализовать порядка 6 млн рублей из этих средств.

Уголовное дело расследовали в СЧ СУ УМВД России по Орловской области. В скором времени его передадут в Орловский районный суд.

По данным «Абирега», ООО «Проспект» впервые было зарегистрировано в 2017 году. Уставный капитал компании – 10 млн рублей. Директором и владельцем фирмы являлась Лариса Шмыкова. Организация специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий. «Проспект» прекратил свою деятельность в середине декабря 2019 года.

ИА «Орелград»