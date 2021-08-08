Под Орлом зимой нашли «поле одуванчиков»

Суд крупно оштрафовал землевладельца, допустившего зарастание земли.

В Орловской области простой гражданин наказан крупным административным штрафом за неисполнение предписания надзорного органа. Решение об этом вынес мировой суд Мценского района. Землевладельца по фамилии Коровин наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей. Как пояснили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, это уже не первое наказание, наложенное на него.

Началось все в январе 2020 года, когда сотрудники указанного ведомства провели плановую выездную проверку в Мценском районе. На территории Тельченского сельского поселения они обнаружили участок площадью 96 989 квадратных метров, который относится к категории земель сельхозназначения. Несмотря на то, что на дворе была середина зимы, проверяющие сумели задокументировать факт зарастания земли сорной растительностью.

Более того, на гражданина был составлен административный протокол. Также ему выдали предписание об устранении нарушений до августа 2020 года. Владелец заросшей земли воспользовался ситуацией. Он сослался на ограничения и трудности, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, и выпросил у надзорного органа разрешение продлить срок исполнения предписания до 1 июня 2021 года.

Соответственно, в прошедшем июне сотрудник Россельхознадзора провел внеплановую проверку с выездом на место, чтобы выяснить, исполнено предписание или нет. Оказалось, что участок по-прежнему не используется для ведения сельскохозяйственной деятельности, а зарастает сорной растительностью на все той же огромной площади. Поэтому на владельца земли завели новое административное дело. Кстати, уплата штрафа не освобождает его от обязанности устранить нарушения. Сообщается, что ему повторно выдано предписание, которое находится на контроле.

ИА «Орелград»