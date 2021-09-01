Под Орлом возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы

Рыба погибла из-за выброса жидких органических удобрений.

Изучив факты о массовой гибели рыбы в Кромском районе, Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела по статье «загрязнение вод», сообщила сегодня пресс-служба данного ведомства.

Ранее «Орелград» сообщал, что жители Кромского района были обеспокоены тем, что над водой реки Крома стоял едкий запах, а на поверхности массово плавала мертвая рыба. Прокуратура области взяла ситуацию на контроль, а позже предоставила материалы в Следственный комитет.

«По данным следствия, 22.08.2021 в районе водоохранной зоны реки Крома, расположенной вблизи деревни Кирово Сосковского района Орловской области, обнаружено загрязнение поверхностных вод данной реки в результате образовавшегося повреждения магистрального шланга, по которому осуществлялась перекачка жидких органических удобрений на поля сельскохозяйственного назначения из лагун, принадлежащих ООО «Знаменский селекционно-генетический центр». В результате прорыва технологического оборудования и сброса на рельеф местности жидких органических удобрений произошло загрязнение поверхностных вод реки Крома, что явилось причиной массовой гибели рыбы», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

ИА «Орелград»