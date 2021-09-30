Дело о травме подростка на Красном мосту Орла передано в суд

Обвиняемый – начальник участка печально известной подрядной организации «Ремспецмост».

Железнодорожный районный суд рассмотрит уголовное дело по факту получения травмы подростком в результате нарушений безопасности при реконструкции Красного моста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и теперь перед судом предстанет мужчина, который работал начальником участка в подрядной организации «Ремспецмост».

Напомним, в начале года при демонтаже рельсов в несовершеннолетнего парня отлетел осколок металла. Юношу госпитализировали, а правоохранительные органы нашли нарушение требований к проведению ремонтных работ: в пешеходной части ремонтируемого моста не установили заградительные щиты.

При этом, директор подрядной организации «Ремспецмост» сейчас содержится в орловском СИЗО и также подозревается в уголовных преступлениях.

ИА «Орелград»