Главный специалист Управления капитального строительства города Орла отправлен в СИЗО

Чиновник, подозреваемый в получении взятки, проведет в тюрьме как минимум два месяца.

Избрана мера пресечения для главного специалиста Управления капитального строительства города Орла. Как минимум два ближайших месяца он проведет в СИЗО.

Мужчину взяли с поличным на парковке около кафе «Вираж» в момент получении взятки за подписание актов выполненных работ по объектам, связанным с благоустройством дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах города Орла.

Это произошло 26 ноября. Размер взятки от московского подрядчика составлял 650 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы Следственного комитета, чиновник действовал в «группе лиц с иными должностными лицами МУП «Управление капитального строительства города Орла».

Отметим, что сегодня ожидается «приемка» работ на улице Октябрьской.

ИА «Орелград»