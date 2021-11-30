Главный специалист Управления капитального строительства города Орла отправлен в СИЗО

30.11.2021 | 12:30 Закон и порядок, Новости

Чиновник, подозреваемый в получении взятки, проведет в тюрьме как минимум два месяца.

Избрана мера пресечения для главного специалиста Управления капитального строительства города Орла. Как минимум два ближайших месяца он проведет в СИЗО.

Мужчину взяли с поличным на парковке около кафе «Вираж» в момент получении взятки за подписание актов выполненных работ по объектам, связанным с благоустройством дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах города Орла.

Это произошло 26 ноября. Размер взятки от московского подрядчика составлял 650 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы Следственного комитета, чиновник действовал в «группе лиц с иными должностными лицами МУП «Управление капитального строительства города Орла».

Отметим, что сегодня ожидается «приемка» работ на улице Октябрьской.

ИА «Орелград»

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