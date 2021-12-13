Александр Ларкин, осужденный в Орле за захват полицейской в заложники, получил еще один срок

Отбывая наказание, Ларкин пырнул ножом спящего заключенного.

Александр Ларкин, известный в Орле из-за захвата в заложники сотрудницы полиции, получил еще один тюремный срок. На этот раз он пырнул самодельным ножом спящего заключенного. За это в Плавском районном суде его приговорили еще к четырем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщило издание «Тульские новости».

Напомним, в июле 2017 года психически нездоровый мужчина сбежал из психбольницы, ограбил цветочный магазин и напал на полицейских:

«По словам мужчины, после побега из психбольницы «обратно он не хотел». Когда полицейские пришли за ним, он осознал, что запереться в квартире от них не удастся — «придет подкрепление и всё равно вытащит». Поэтому Ларкин сделал первый ход.

Как стало известно нашему изданию, психбольной выбежал на полицейских и воткнул нож в ногу младшему сержанту Роману Яркееву. По определенной информации, он попал ему в артерию. Второй прибывший на место страж порядка — старший сержант Юлия Порочкина — не смогла оперативно достать из кобуры пистолет. «За нее» это сделал Ларкин. Также, по нашим данным, девушка лишилась двух пальцев — как и в какой момент, неизвестно. Парню-полицейскому едва спасли ногу — он потерял много крови, существовал риск ампутации. Но медики справились с задачей», — писал «Орелград» четыре года назад.

После нападения на полицию, Ларкин взял в заложники Порочкину и повел ее в сторону Детского парка. По пути он стрелял в сторону прохожих и полицейских. В итоге, его задержали, осудили (кража, разбой, посягательство на жизнь сотрудника полиции, хищение боеприпасов, применение насилия в отношении представителя власти, хулиганство и незаконное приобретение оружия) и приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима.

А в апреле 2021 года, будучи уже заключенным, Ларкин напал на другого арестанта:

«По данным прокуратуры региона, мужчина изготовил самодельный нож и пырнул им в живот другого осужденного. Тот, заметим, спал. Пострадавший выжил, но вред здоровью был квалифицирован как тяжкий», — рассказывают «Тульские новости».

С учетом нового приговора и за вычетом отбытой части наказания, Ларкину теперь осталось отсидеть еще 15 лет.

ИА «Орелград»