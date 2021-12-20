Весной 2022 года в Орловской области будут высажены саженцы Тургеневского дуба

20.12.2021 | 13:20 История, Культура, Новости

Самые высокие «потомки» дуба достигают в высоту трех метров.

Весной следующего года в музее-усадьбе Спасское-Лутовиново в присутствии известных писателей международного уровня будут высажены саженцы Тургеневского дуба. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на кулуарную беседу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Напомним, 30 ноября из-за урагана погиб легендарный Тургеневский дуб, по легенде посаженный самим писателем. Как позже рассказал Андрей Клычков, заранее был сформирован фонд саженцев — потомков дуба. Некоторые из них достигают уже трехметровой высоты.

Что касается останков самого дуба, то они будут «мумифицированы» и спасены от гниения.

ИА «Орелград»

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