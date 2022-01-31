Стали известны меры пресечения, избранные для крупных орловских чиновников

Минкину — домашний арест, Фролову — тюрьма.

Стали известны меры пресечения, избранные для Олега Минкина и Дмитрия Фролова, крупных орловских чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Первый заместитель мэра Орла Олег Минкин будет ожидать развязки своего уголовного дела, находясь под домашним арестом. Таким образом, Советский районный суд отклонил ходатайство заместителя начальника следственного отделения УФСБ России по Орловской области, который считал, что Минкина нужно заключить под стражу.

Меньше повезло бывшему главе управления коммунальным хозяйством Дмитрию Фролову, ближайшее будущее которого определял все тот же Советский районный суд. Фролов заключен под стражу, несмотря на попытки его адвоката обжаловать эту меру.

ИА «Орелград»