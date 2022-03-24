Житель Орловской области, убивший из ревности сожительницу, задержан на территории соседнего региона

Убийца бросился в бега, но его местонахождение было оперативно установлено.

Житель Мценска, убивший свою сожительницу, задержан в Тульской области, где пытался скрыться у знакомого.

21 марта 56-летний подозреваемый в общежитии распивал алкоголь вместе со своей 59-летней сожительницей. В ходе застолья между парой произошел конфликт на почве ревности. Мужчина начал бить женщину руками и ножкой от табурета. Этого ему показалось мало, и он задушил ее веревкой. После этого мужчина скрылся.

На следующий день тело было обнаружено родственницей убитой, которая не могла дозвониться по телефону и пришла проведать женщину. На трупе имелись явные признаки насильственной смерти, поэтому сразу же началось расследование.

«Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Мценский» установили, что подозреваемый находится у своего знакомого, проживающего в Тульской области. Полицейские связались с местными коллегами и сами выехали в регион для проведения задержания злоумышленника. В результате организации дальнейших мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими на одном из адресов своего пребывания в Тульской области. Он доставлен в Орловскую область», — сообщила пресс-службы УМВД по Орловской области.

По информации пресс-службы Следственного комитета, подозреваемый уже был ранее судим. В ближайшее время будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИА «Орелград»

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