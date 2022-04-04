Халатность УКХ города Орла стоила бюджету семи миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Орле возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц из Управления коммунальным хозяйством города Орла.

Прокуратура Советского района проводила проверку исполнения муниципальных контрактов, заключенных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проверяющие обратили внимание на договора, заключенные УКХ с подрядчиками, выполнявшими работы по ремонту улично-дорожной сети орловских улиц.

«Должностными лицами МКУ УКХ г. Орла не было принято мер к приведению проектно-сметной документации в соответствии с требованиями ГОСТ, в связи с чем оплата по исполненным контрактам была произведена без снижения сметной стоимости работ, в результате чего бюджету г. Орла причинен ущерб на сумму свыше 7 млн. рублей, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Материалы проверки были отправлены в Следственный комитет, где и возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В настоящее время расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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