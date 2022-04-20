В Орле подрядчик времен Потомского получил семь лет общего режима

По мнению правоохранительных органов, Артур Саркисов-Шлейхер «прикарманил» 85 миллионов через аферу с векселями.

Железнодорожный районный суд признал Артура Саркисова-Шлейхера виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Бывший генеральный директор ООО «321 Военно-строительное управление» известен на Орловщине как один из крупных подрядчиков, участвовавших в «юбилейных» проектах времен губернатора Вадима Потомского.

«В суде установлено, что осужденный в период с марта 2016 года по февраль 2017 года, используя служебное положение генерального директора в ООО «321 ВСУ», оформил займы у ОАО «Орелгортеплоэнерго» на общую сумму более 85 млн рублей. Фактически злоумышленник не намеревался возвращать денежные средства, так как похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

С целью сокрытия совершенного преступления, а также для невозможности возврата полученных заемных средств осужденный от лица ООО «321 ВСУ» заключил с юридическим лицом, фактически не осуществляющим никакой финансово-хозяйственной деятельности, договор купли-продажи векселей на получение от должника указанной в них суммы», — сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

Сам осужденный свою вину категорически отрицал и представил суду свою версию произошедшего. Однако, добиться оправдательного приговора ему не удалось.

Компания «321 ВСУ» выступала подрядчиком по нескольким объектам. В частности, начинала строить печально известную Должанскую школу, стадион им. Ленина и еще ряд строек. Банкротом подрядчика признали в августе 2017 года.

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ИА «Орелград»