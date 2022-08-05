В орловском деле Панфилова и Прохорова появятся новые фигуранты?

Следствие, вероятно, допускает существование соучастников в деле о вымогательстве 100 тысяч у Владимира Тильмана.

В уголовном деле о вымогательстве Владимиром Панфиловым и Артемом Прохоровым денег у Владимира Тильмана могут появиться новые фигуранты. Такой вывод можно сделать из сообщения Советского районного суда об избрании меры пресечения для задержанных журналистов.

Напомним, ранее стало известно о заключении под стражу автора программы «Резюме» Панфилова и администратора портала «Орлец» Прохорова. Согласно решению Советского районного суда, задержанные арестованы до 1 октября и 29 сентября соответственно.

Аргументируя необходимость такой меры, Советский районный суд сообщает:

«Находясь на свободе, [Панфилов и Прохоров] могут сообщить лицам, причастным к совершению расследуемого преступления, ставшие им известными в ходе предварительного следствия сведения, способствовать уничтожению вещественных доказательств либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Отметим, что эта аргументация была озвучена на суде представителями следствия.

ИА «Орелград»