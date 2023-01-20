На Орловщине в 2023 году планируют благоустроить 48 общественных территорий

Также в программу «Формирования комфортной городской среды» включены 87 дворов.

Завершены конкурсные процедуры по 41 дворовой территорий и 22 общественным территориям, сообщает сайт правительства региона. Общая сумма финансирования составляет 372 млн рублей.

На совещании с главами муниципальных образований 19 января губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил найти подрядчиков для реализации всех планов до 1 марта.

Дополнительно регион получит 520 млн рублей для победителей в VI и внеочередном VII Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды, которые прошли в 2022 году. Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, поселки Колпна и Кромы должны завершить контрактацию по своим объектам до 10 марта, пгт. Змиевка и Ливны — до 1 мая.

Отметим документация на «Укромный парк «Земля вятичей» уже прошла экспертизу. Главе Кромского района Андрею Усикову рекомендовали объявить поиск подрядчика в ближайшее время.

В Болхове планируется «Болховкин луг», в Дмитровске — бульвара Кантемира, в Колпне – «Озерки», в Малоархангельске — «Бирюза».

ИА «Орелград»