В Орловской области на ремонт медучреждений направят 345 миллионов рублей

Объем финансирования озвучил в ходе прямого эфира в соцсетях 13 февраля губернатор.

В текущем году запланирован ремонт поликлиник в Орле, а также районных ЦРБ, сообщил Андрей Клычков. Сумма госконтракта – 345 миллионов рублей.

Андрей Клычков проинформировал, что в настоящее время уже стартовали конкурсные процедуры по определению подрядчиков. Ремонт собираются провести в поликлиниках № 2 и № 3 города Орла, Ливенской, Должанской, Колпнянской, Мценской, Новодеревеньковской и Сосковской ЦРБ.

В рамках программы модернизации звена здравоохранения для Областной стоматологической поликлиники уже закупили и ввели в работу семь многофункциональных стоматологических установок на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Также в процессе обновление лифтов в городской больнице им. С.П. Боткина Орла. Один лифт запустили в эксплуатацию. Второй – монтируют. Здесь же открыли новый индивидуальный родильный зал повышенной комфортности и возобновили работу гинекологического отделения.

Напомним, в конце 2022 года власти спешили освоить федеральные средства на ремонт медицинских учреждений. Часть подрядчиков была определена без торгов. Также условиями контрактов предусматривались крупные авансы, которые должны были выплатить до конца года. Часть перечисленных Клычковым медучреждений уже обрела подрядчиков.

ИА «Орелград»