В Орле бесправный подросток-мотоциклист сбил женщину

Пострадавшая госпитализирована.

ДТП произошло накануне в 19 часов 50 минут на улице Гайдара в районе дома №37. Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, 13-летний мальчик передвигался на мотоцикле RACER RC200-C5B.

Подросток не имел водительских прав. Транспортное средство не было зарегистрировано. Тем не менее он не только сел на двухколёсный транспорт сам, но и посадил 15-летнего пассажира.

Мотоцикл ехал со стороны Щекотихинского переулка в сторону Раздольной улицы. В этот момент 49-летняя орловчанка переходила проезжую часть. Она тоже нарушила правила, так как делала это в неустановленном месте.

В итоге транспортное средство врезалось в женщину. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована. Также пострадали водитель и пассажир мотоцикла, но им помещение в медицинский стационар не понадобилось.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, водитель и пассажир (мальчик 2008 г.р.,) получили телесные повреждения, отпущены.

Всего за сутки в нашем регионе зарегистрировано 13 ДТП, два из них с пострадавшими.

ИА «Орелград»