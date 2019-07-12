Горсовет еще раз попробует согласовать фонтан в сквере Ермолова

12.7.2019 | 11:29 Важное, Новости, Общество, Политика

Назначена внеочередная сессия.

Орловский городской Совет народных депутатов соберется на внеочередную сессию ради обсуждения скандального проекта благоустройства сквера Ермолова. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Заседание состоится во вторник, 16 июля, в 10 часов в администрации Орла. Помимо сквера Ермолова, власти обсудят изменения в бюджет областного центра.

Голосование на июньской сессии горсовета завершилось скандалом. Часть депутатов не поддержали идею сноса проезжей части и парковки. К ним примкнул и мэр Орла Василий Новиков. В итоге регламентная группа насчитала 26 голосов «за» и 4 «против» при присутствующих 29 депутатах. В знак протеста депутаты Сергей Елесин и Олег Карпиков покинули зал. Изучив протокол, Новиков принял решение аннулировать результаты голосования.

По данным портала «Гражданский форум», решение о внеочередной сессии было принято после встречи губернатора Андрея Клычкова с жителями. Издание утверждает, что мэр Василий Новиков собрал депутатов и на закрытой встрече объяснил им, что глава региона «весьма недоволен отсутствием поддержки прекрасной идеи строительства фонтана».

ИА «Орелград»

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