Иконников заступился за преподавателя и натравил на Клычкова прокуратуру

Преподавателя уволили, а Клычкову за это ничего не будет

В очередной кадровый скандал попало руководство Орловской области во главе с губернатором Андреем Клычковым. Ранее глава региона проиграл иск об увольнении главврача поликлиники №2 Орла Натальи Петиной – суд признал кадровое решение незаконным. На этот раз дело коснулось образования и Болховского педколледжа.

По словам депутата облсовета Валентины Остроушко, преподаватель Болховского педагогического колледжа рассказала лидеру орловского отделения КПРФ Василию Иконникову о нарушениях в учреждении. Одновременно с этим студенты пожаловались в департамент образования Орловской области на руководство колледжа. Иконников тоже отправился в департамент образования. Напомним, его возглавляет москвичка Татьяна Крымова, приглашенная губернатором Андреем Клычковым.

После проверки Крымовой студенты отказались от своих претензий, а пожаловавшуюся сотрудницу колледжа уволили «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». Узнав об этом, Иконников позвонил прокурору Орловской области Ивану Полуэктову. К тому моменту прокуратура района уже внесла представление руководителю колледжа.

«Как сообщили мне в прокуратуре, на рассмотрении представления руководство болховского колледжа, не дожидаясь последствий, как в деле Петиной, заявило, что восстанавливает обратившегося к коммунистам за защитой человека на работе, колледж ей по собственной инициативе выплатит деньги за вынужденный прогул», — рассказала Остроушко в Facebook.

Впрочем, на прошлой сессии облсовета был принят закон, снимающий с Клычкова ответственность за кадровые решения. Теперь не губернатор, а руководители департаментов назначают или увольняют сотрудников бюджетных учреждений. Остроушко отметила, что была против этого закона, потому что он позволил бы Клычкову уйти от ответственности за увольнение Натальи Петиной и другие похожие ситуации — например, как в болховском колледже.

Увольнение Натальи Петиной и информатизация медицины

Главного врача поликлиники №2 Орла Наталью Петину уволили 26 марта 2019 года в связи с достижением предельного возраста. При этом медик имела право доработать до истечения договора в июне 2019 года.

По данным «Орелграда», накануне увольнения Петина отказалась подписывать документы по «скандальной информатизации здравоохранения» с белгородским ООО «СофтТраст Инк». По мнению главврача, работы не были выполнены в полном объеме, и система не функционировала.

Прокуратура Орловской области встала на защиту Петиной и направила протест Андрею Клычкову. Отказ главврача подписывать документы по информатизации указан как вероятный повод ее увольнения.

Областные власти отказались восстанавливать Петину в должности и увели дело в суд.

Накануне начала тяжбы в поликлинику №2 заявилась комиссия из сотрудников облздрава, фонда обязательного медстрахования и департамента финансов. Они начали искать нарушения, допущенные медучреждением и Петиной в 2017-2018 годах. Проверяющие изъяли карточки всех пациентов, которых она принимала как хирург.

На первом заседании представители правительства Орловской области и департамента здравоохранения отрицали, что совершали какие-либо нарушения. Судья поинтересовалась, почему на приказе об увольнении главврача не было подписей правового управления и первого вице-губернатора Вадима Соколова. Чиновники ответили, что считают, что Андрей Клычков может не прислушиваться к мнению подчиненных.

Депутат областного совета Валентина Остроушко довела информацию о ситуации вокруг Петиной до администрации президента. По ее словам, после этого ее попытался отчитать советник губернатора Сергей Лежнев.

До суда стали известны результаты проверки поликлиники №2, инициированной облздравом. Чиновники заявили, что Петина ввела сверхнормативную ставку заведующего эндоскопическим кабинетом под своего супруга и взяла на работу «ближайших родственниц», которые на самом деле не исполняли свои обязанности. Также утверждалось, что Петина подписала акты приемки информатизации медицины с компанией «СофТрастИнк».

Экс-главврач назвала опубликованную информацию фейком. По ее словам, с доктором Владимиром Петиным она давно в разводе, а в эндоскопический кабинет его устроил предыдущий главврач Павел Яковлев. Две из трех дочерей Петиной уже не работают в поликлинике, одна трудится рентгенологом.

Медик также отвергла обвинения в том, что поликлиника приписывала число пациентов, прошедших диспансеризацию, и в выписывании премий. По мнению Петиной, областные власти искали зацепку, чтобы уволить ее по другой причине.

В итоге суд признал увольнение Петиной незаконным и обязал поликлинику выплатить Петиной зарплату за три месяца.

ИА «Орелград»