«Я тебя найду и разорву». Советник Клычкова позвонил орловцу с угрозами

Конфликт советника орловского губернатора и жителя города разгорелся из-за поста в соцсети.

Советник губернатора Андрея Клычкова Сергей Лежнев пригрозил «найти и разорвать» орловца, который прокомментировал его пост в соцсети. Чиновник «забил стрелку» молодому человеку. Встречу с чиновником обладминистрации парень теперь воспринимает как угрозу жизни. Он готов написать заявление в полицию.

Скандал разгорелся из-за комментария к посту Лежнева о дне рождения его дочери. Пользователь Сети Дмитрий Жумик вместо поздравлений написал чиновнику, что дочь Лежнева «будет расплачиваться» за дела отца. «Все, что вы сейчас делаете, скажется на ее жизни. Вот увидите», — сказано в его комментарии.

О том, что осталось за рамками переписки в соцсети, написал «ОрелТаймс». Дмитрий Жумик рассказал журналистам, что после этого комментария ему поступил звонок. «Я тебя найду, я тебе слово даю, ***** (мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации), я тебе рот разорву ***** (нафиг), я тебя поломаю ***** (нафиг), я тебя найду!», — грозил звонивший.

Жумик рассказал СМИ, что якобы Лежнев несколько раз пытался «забить стрелку», а в завершение «диалога» и вовсе дал понять, что разговора не будет. «Нет, общаться я точно не собираюсь. Я встречусь для другого», – написал Лежнев Жумику.

Молодой человек уверяет, что своим комментарием «не преследовал цели угрожать Сергею». Вместе с тем Жумик признался, что всегда считал Лежнева «нерукопожатным», и уверен, что такой человек «не должен находиться при власти». Жумик сообщил журналистам, что готовится передать все имеющиеся у него записи в полицию для проверки информации на данные, содержащие угрозу жизни.

«Орелграду» остается лишь в очередной раз напомнить случаи хамского поведения Лежнева в Орловской области:

назвал орловскую журналистику «хренью»;

солгал о встречах с главными редакторами орловских СМИ;

хвалился совместным ведением быта с врио губернатора;

обвинял журналистов в вымогательстве;

в сети появлялась информация об его отчислении из милицейского вуза за нарушение режима;

был замечен в плагиате публикаций;

споря с орловцем в сети о вояже Клычкова в Петербург на частном самолете, назвал оппонента «упырем» и «лошарой»;

рассказывал, как за вечер выпить и выкурить половину прожиточного минимума в Орловской области;

в ответ на критику ремонта улицы Васильевской назвал орловцев «навозными жуками»;

предлагал оппозиции справить нужду ему под дверь;

говорил «Гражданам Орла»: «В аду вас будут ждать ваши проекты»;

называл их же слабоумными.

ИА «Орелград»